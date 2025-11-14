نهيان بن مبارك: الإمارات مركز عالمي للتقدم الطبي والابتكار الإنساني

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتمريض الذي نظمه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على مدى يومين.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بجهودها الرائدة وعطائها المستمر، تكرّس رؤيتها الملهمة في دعم التعليم والصحة وتمكين الإنسان، إيماناً منها بأن العالم يزدهر حينما يتاح للمهنيين الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في بيئة تعلي من شأن المعرفة والرحمة والخدمة العامة».

وأضاف معاليه، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، آمنت بأن ازدهار المجتمعات مرتبط بتمكين كوادرها الصحية، من ممرضين وأطباء وقابلات، بالعلم والمهارة والإحساس الإنساني، وهو ما جعل من الإمارات نموذجاً في الجمع بين التميز المهني والالتزام الأخلاقي في خدمة الإنسان.

وأكد معاليه أن رؤية القيادة الرشيدة كانت ولا تزال القوة الدافعة وراء النهضة الشاملة التي جعلت من أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم الطبي والعلمي والابتكار الإنساني، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة أرست نموذجاً يُحتذى في الجمع بين التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المتقدمة وثقافة المعرفة والتسامح.

وأوضح معاليه أن الممرضين في العصر الحديث لا يواكبون التغيير فحسب، بل يقودونه بثقة وبصيرة، وقال إنه في زمن يشهد تسارعاً تكنولوجياً هائلاً، أصبح الممرضون شركاء أساسيين في الابتكار، إنهم قادة ومبدعون يسعون إلى ضمان أن تبقى التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أدوات لخدمة الإنسان، لا بديلاً عن إنسانيته، فالتكنولوجيا قد تساعد، لكنها لا تلهم، وما يمنحها معناها الحقيقي هو الحكم الإنساني، والتعاطف، والبصيرة الأخلاقية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة أكثر من 500 ممرض وممرضة من مختلف المؤسسات الصحية والتعليمية داخل الدولة وخارجها، وتضمن جلسات متخصصة حول القيادة التمريضية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة تدريبية سريرية، ودراسات حالة تفاعلية تناولت أثر التطبيقات الرقمية على نتائج الرعاية السريرية.

أما اليوم الثاني فتضمن عرضاً مباشراً من أكاديمية 42 أبوظبي للفكرة الفائزة في «هاكاثون الابتكار» في الرعاية الصحية، الذي يقدم حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات واقعية في الممارسات السريرية، تمهيداً لتطبيقها ضمن برنامج تدريبي تجريبي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وقالت إليزابيث جوفيرو، الرئيس التنفيذي للتمريض في كليفلاند كلينك أبوظبي، بهذه المناسبة، إن الممرضين يقفون عند تقاطع العلم والإنسانية، ويمكن للتكنولوجيا أن تحدث تغييراً حقيقياً عندما تكون متاحة للجميع، ومن خلال هذا المؤتمر، نعمل على إعداد الممرضين ليتبنوا التحول الرقمي بثقة وفعالية، وليواصلوا أداء رسالتهم النبيلة في خدمة الإنسان.