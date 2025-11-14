مجلس المتعاملين الأول لـ«الإمارات للدواء» يبحث تطوير المنظومة الدوائية

نظمت مؤسسة الإمارات للدواء مجلس المتعاملين الأول، مستهدفاً قطاع المستودعات الطبية في الدولة، ضمن جهودها لتعزيز الحوار مع المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم في تطوير المنظومة الدوائية بالدولة، بما يواكب توجهات حكومة الإمارات في بناء نظام صحي ريادي، يضمن الأمن الدوائي، ويعزز الابتكار والاستدامة في الخدمات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لأفراد المجتمع.

حضر المجلس الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات بالمؤسسة.

وركز المجلس على تعزيز الشراكة المؤسسية مع المتعاملين، عبر مساهمتهم في صياغة التوجهات المستقبلية لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، من خلال مناقشة سبل الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع المستودعات الطبية.

واستعراض التحديات والفرص، وتبادل الأفكار الرامية إلى تحسين بيئة العمل في الدولة، إلى جانب الاطلاع على القوانين واللوائح التنظيمية المرتبطة بعمل هذا القطاع، بما يواكب احتياجاته العملية، ويدعم استدامة نموه، ويضمن تحقيق التوازن بين الامتثال التشريعي وسلاسة الأعمال.

تكامل الأدوار

وسلطت المناقشات الضوء على تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسة وشركائها، ووضع آليات عملية تضمن سرعة الإنجاز وتيسير الإجراءات، بما يرتقي بكفاءة الأداء المؤسسي، ويترجم رؤية الدولة في تقديم خدمات حكومية سباقة وفعالة، تواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في بناء نظام صحي رائد، يقوم على الابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع الدوائي، وتحسين أطر الحوكمة، وضمان الامتثال للوائح والمعايير الوطنية.

جودة الخدمات

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن «مجلس المتعاملين الأول» يعد فرصة واعدة للتحاور مع الشركاء في قطاع المستودعات الطبية، تجسيداً لالتزام المؤسسة بنهج مؤسسي، يرتكز على إشراك المتعاملين في مسيرة التطوير والابتكار.

وترسيخ ثقافة تشاركية، تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتوسيع أثرها التنموي، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يترجم رؤية القيادة الحكيمة في وضع كافة المؤسسات بالدولة في صميم العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ المرونة والكفاءة، من أجل تسريع الخدمات، وتعزيز سعادة المتعاملين.

منظومة رائدة

وأضافت: يعكس انعقاد هذا المجلس رؤيتنا بأن تطوير المنظومة الدوائية لا يتحقق إلا عبر حوار فعال مع المتعاملين، فهم ركائز أساسية لاستدامة هذا القطاع.

وركن محوري في تحقيق التكامل بين الإنتاج والتوزيع والرقابة، بما يدعم هدفنا في منظومة دوائية رائدة ومتكاملة، تلبي احتياجات المجتمع، وتضمن الأمن الدوائي الوطني، وتعزز تنافسية الإمارات، كمركز إقليمي لصناعة وتوريد الدواء، لذلك سنستمر في الاستماع لصوتهم بشفافية ووضوح، لنفهم الاحتياجات والتحديات الواقعية التي تواجههم.