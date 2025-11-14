سعود بن صقر: رأس الخيمة واحة للازدهار وتحقيق الطموحات

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، «ملتقى وفد الرؤساء التنفيذيين من وفا العالمية»، الذي استضافته هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في منتجع موفنبيك بجزيرة المرجان، بمشاركة أكثر من 40 رئيساً تنفيذياً ومسؤولاً دولياً من كبرى الشركات العالمية.

وحضور عدد من كبار المسؤولين، بهدف بحث فرص النمو والتعاون في قطاعات الأعمال المستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار والابتكار.

وأكد سموه أن رؤية رأس الخيمة تقوم على بناء اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة والشراكات النوعية، ويسهم في صياغة مستقبل مزدهر ومستدام.

وأشار سموه إلى أن اجتماع نخبة من القيادات التنفيذية العالمية في رأس الخيمة يعكس ثقة راسخة بقدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال متقدمة تتسم بالمرونة والوضوح والتنافسية، وتمكن المستثمرين من تحقيق طموحاتهم بثقة واستدامة.

وأوضح سموه أن مسار التنمية في رأس الخيمة يركز على تعزيز الاقتصاد من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور فاعل في دعم النمو.

منوهاً إلى أن هذا المسار يشمل أيضاً تطوير بنية تحتية متقدمة تعزز ارتباط الإمارة بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتدعم تنافسيتها، وتنعكس إيجاباً على جودة حياة أفراد المجتمع.

وأشار سموه إلى أن قصص النجاح التي تشهدها قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والاقتصاد الرقمي في رأس الخيمة هي ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة والمستثمرين وجهود الشركاء الدوليين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون، وتطوير مشاريع مبتكرة تعود بالنفع على الإمارة وضيوفها والمستثمرين فيها.

ونوه سموه إلى أن رأس الخيمة تعد اليوم واحة للازدهار وتحقيق الطموحات، ووجهة للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، في ظل مجتمعها المتنوع الذي يحتفي بالمواهب ويسهم بفاعلية في نهضتها التنموية المتواصلة.

واستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على هامش فعاليات الملتقى، عدداً من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال المشاركين في الوفد، وتبادل معهم الأحاديث حول آفاق التعاون والشراكة المستقبلية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص التي توفرها الإمارة لقطاعات الأعمال المختلفة، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية متقدمة تعزز الاستثمار والابتكار.

وشهدت الجلسة الرئيسية تقديم لمحة عن أهداف الزيارة إلى رأس الخيمة، وأهمية تعريف قيادات الشركات العالمية بالفرص المتاحة في الإمارة، تلاه عرض ترحيبي من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، استعرض فيه دور هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما توفره من حلول متكاملة للمستثمرين من مختلف الأحجام والقطاعات.