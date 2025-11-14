سلطان القاسمي يفتتح المقر الإقليمي لـ«إيسيسكو» في الشارقة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المقر الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، في المدينة الجامعية بإمارة الشارقة.

وخط سموه في سجل الزوار كلمات بمناسبة الافتتاح، واستمع إلى شرح حول مواصفات مبنى «الإيسيسكو» الذي تم تشييده بطابق أرضي يضم مجموعة متكاملة من الأقسام الإدارية والفنية والخدمية، وتفوق مساحته 3 آلاف متر مربع ضمن مساحة أرض إجمالية تزيد على 42 ألف متر مربع، متعرفاً سموه على المبنى الذي يسع 95 موظفاً، ومجهز لاستقبال 245 زائراً .

واطلع سموه على مخطط المبنى الذي يوضح احتواءه على أقسام متعددة مثل: الاتصال، والخدمات، والثقافة، والقطاع المشترك، ويضم كل منها 16 مكتباً، وقسم الدعم الفني بـ14 مكتباً، وقسمي المالية والموارد البشرية بعدد 6 مكاتب لكل منهما، وشاهد سموه مرافق المبنى مثل قاعات الاجتماعات والفعاليات، ومسرحاً بسعة 150 شخصاً، وقاعة تدريب تتسع لـ70 شخصاً، وغرفة ترجمة تخدم المسرح وقاعة التدريب.

كما شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادتين مصورتين، تناولت الأولى مراحل بناء المشروع ومكوناته وما يضم من مرافق تخدم زواره، وما تقدمه منظمة «الإيسيسكو» من خدمات للزوار تسهم في تأدية دورها لصون التراث الثقافي الإسلامي، وتطوير التعليم والعلوم، ودعم الإبداع الثقافي.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشركاء والداعمين مهدياً سموه إياهم الدروع التذكارية وملتقطاً الصور الجماعية، كما تسلم سموه إهداء خاصاً من «الإيسيسكو» عبارة عن شهادة لقب «سادن المعرفة»، إضافة إلى قطعة فنية تم صياغتها بأنامل مبدعة جمعت بين عريق الفن وجمال المعنى، صنعت في مدينة فاس المغربية.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على منصة باحثي الإمارات، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها التنبؤ بالموضوعات ذات الأهمية خلال السنوات المقبلة لبناء الدراسات المختلفة في الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة.

كما تسلم سموه الإصدار الأول من المجلة الدولية للدراسات الإسلامية، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز باحثي الإمارات وتختص بالدراسات الإسلامية الثقافية، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأعلن الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو عن أن الإيسيسكو بكل فخر تطلق لقب «سادن المعرفة» وتمنحه لصاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لجهوده عبر عقود طويلة، والذي عُرف خلالها رمزاً للمعرفة وأيقونة للإبداع وداعماً للمبدعين والمثقفين.

وكشف المدير العام لمنظمة الإيسيسكو عن إطلاق جائزة جديدة تحمل اسم «جائزة الإيسيسكو – سلطان القاسمي للتميز الحضاري»، لتكون حافزاً للإبداع وبصمة إضافية في سجل الإنجازات المشتركة بين الشارقة والإيسيسكو.