مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول يختتم فعالياته في أبوظبي

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وجهاز الإمارات للمحاسبة، أعمال المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي استمر ثلاثة أيام، في فندق «إرث» بأبوظبي.

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر سلسلة من الجلسات العامة، التي ناقشت أبرز القضايا العالمية المرتبطة بالفساد وتداعياته على الاقتصادات والمجتمعات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي، لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية بمختلف أشكالها.

وقال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، إن استضافة شرطة أبوظبي للمؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، تجسّد حرصها على دعم الجهود الدولية في التصدي للفساد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، منصة رائدة لتبادل الخبرات، وتعزيز الحوكمة المؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المؤتمر شمل ثلاث فعاليات رئيسة، تمثلت الأولى في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، التي ركزت على مناقشة الجرائم الكبرى المرتبطة بالفساد.

والتحديات التي تواجه الدول في مكافحته، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض دور الإنتربول في استرداد الأصول، والآليات وأفضل الممارسات المعتمدة، بما في ذلك النشرة الفضية لأفضل الممارسات، وما تم تحقيقه من نتائج ملموسة، والفعالية الثانية، تناولت مكافحة التلاعب الرياضي.

وفي بداية جلسات المؤتمر لليوم الثالث الختامي، تم استعراض أبرز أنشطة اليوم السابق، حيث جرى تسليط الضوء على أهم ما تناولته الجلسات السابقة من محاور ومخرجات.

وتناولت الجلسة العامة الرابعة عشرة، بعنوان «آثار الفساد على الاقتصاد وتطوير الأعمال»، التأثيرات السلبية للفساد في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدين على أهمية تعزيز الشفافية المؤسسية، من خلال أنظمة رقابة فعالة، وممارسات حوكمة مسؤولة.

وشملت الجلسة العامة الخامسة عشرة عرضاً تقديمياً، قدمته ريتا سيمويس من معهد بازل للحوكمة، تناولت فيه منظورات المعهد حول «الإشعار الفضي»، وأهمية الأدوات الدولية في دعم الشفافية ومكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المنهوبة.

وفي الجلسة العامة السادسة عشرة، التي جاءت بعنوان «دور النيابة العامة في مكافحة الفساد»، ناقش المشاركون من دولة الإمارات ودول عدة، أفضل الممارسات في تمكين أجهزة الادعاء العام من التعامل مع قضايا الفساد، عبر تعزيز الكفاءات والتعاون الدولي في التحقيقات.

واستعرضت الجلسة العامة السابعة عشرة، عرضاً تقديمياً من ماريبيث غرونسترا ممثلة مجموعة العمل المالي (FATF)، حول الإرشادات الخاصة باسترداد الأصول.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذا النجاح للمؤتمر، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منارة للأمن والاستقرار، ومركزاً فاعلاً في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء منظومة عالمية أكثر شفافية وعدلاً.