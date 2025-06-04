«المؤتمر والمعرض الزراعي» يختتم فعالياته باتفاقيات ومبادرات لتطوير الزراعة

اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي نظمته تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أدنيك العين.

وشهد الحدث، الذي امتد لأربعة أيام، إقبالاً وتفاعلاً واسعاً، بأكثر من 10 آلاف زائر لأكبر تجمع للمزارعين والنحالين بالدولة، واختتم بحصيلة مثمرة من الاتفاقيات الاستراتيجية لتطوير القطاع ومبادرات لدعم المحاصيل المحلية.

وكان لعقد الشراكات والتعاون جانب مهم في فعاليات الحدث، حيث تُوجت هذه الجهود بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية، تمثل خطوات ملموسة نحو بناء شراكات فعالة ومثمرة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية

وقال محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، رئيس اللجنة التنظيمية للحدث: «لقد أثبت المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي أنه نقطة انطلاق لتعزيز جهودنا نحو قطاع زراعي مبتكر ومستدام.

الأرقام التي نشهدها اليوم هي شهادة على التزام كافة المشاركين، من مزارعينا إلى شبابنا وشركائنا، بتحقيق رؤيتنا الطموحة للأمن الغذائي.

سنواصل البناء على هذا الزخم في تنظيم النسخ القادمة من الحدث، لترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للزراعة الذكية، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص تضمن الازدهار لأجيالنا القادمة».

وتجسد النجاح الملموس للمؤتمر والمعرض في أرقام لافتة عكست مدى تأثيره الإيجابي على مختلف الأصعدة. و شهد الحدث حضور أكثر من 10 آلاف زائر من كل أطياف المجتمع.

كما اهتم المؤتمر برفع الوعي بين المجتمع ودفعهم لإتقان واكتساب مهارات الزراعة المنزلية من أجل تعزيز مساهمتهم في مسيرة الأمن الغذائي المستدام في الدولة، حيث تم عقد 25 ورشة غطت مختلف مجالات الزراعة المنزلية.

كما شهد المؤتمر والمعرض مشاركة 109 من المزارعين المواطنين بينهم 33 من النحالين ومنتجي العسل، حيث استعرضوا أفضل ما لديهم من منتجات ومحاصيل محلية من خير المزارع الوطنية من مختلف أنواع الخضراوات والفواكه والعسل، ومختلف المنتجات الزراعية والغذائية.