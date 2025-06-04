نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تحضر قمة رؤساء دول وحكومات «الكاريبي»

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضرت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، القمة العاشرة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي «ACS» التي عُقدت في مونتيريا، كولومبيا.

وجمعت القمة التي عُقدت تحت عنوان «متحدون مدى الحياة لتحقيق الاستدامة في منطقة الكاريبي الكبرى» رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، والأعضاء المنتسبين، والدول المراقبة في الرابطة، لحشد الدعم وتحديد مسار للمضي قدماً نحو مستقبل مستدام في منطقة الكاريبي الكبرى، كما تزامن عقد القمة مع الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس الرابطة.

وعلى هامش اجتماعات القمة، التقت معالي نورة الكعبي مع نويمي إسبينوزا مدريد الأمينة العامة الثامنة لرابطة دول الكاريبي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول الرابطة، كما تم بحث المبادرات التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة، ومواجهة التحديات الدولية، بما في ذلك تغير المناخ والتعاون ضمن مشاريع التحول الرقمي، فضلاً عن توطيد العلاقات على مستوى الشعوب بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي.

كما شددت معالي الكعبي خلال الاجتماع - الذي شارك فيه أيضاً محمد عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا - على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الشراكات ضمن المجالات الرئيسية التي تشمل الاقتصاد والتجارة والثقافة والتنمية المستدامة.

وتؤكد مشاركة معالي الكعبي في هذه القمة على التعاون المتنامي بين دولة الإمارات ودول منطقة البحر الكاريبي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.