«منافع للتطوير والاستثمار» تدعم «وقف الحياة» بـ100 مليون درهم

أعلنت شركة منافع للتطوير والاستثمار عن تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الحياة» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت شعار «معك للحياة».

وتسعى الحملة إلى إنشاء وقفٍ تغطّي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.

وقالت الشركة في بيان لها: «إن حملة وقف الحياة تجسد الحرص على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، والسعي لتوفير رعاية صحية مستدامة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وأصحاب الهمم، حيث يأتي وقف الحياة ليشكل مصدراً مستداماً لتمويل علاجهم، والتخفيف عنهم، وتأمين متطلباتهم».