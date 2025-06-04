«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدليل الموحد للوحات الإعلانية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدليل الموحد للوحات الإعلانية والتجارية، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الترويج للهوية المرئية للأنشطة التجارية مع الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة.

وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وسمو الشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما ثمن المجلس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة 400 وظيفة جديدة لمواطني ومواطنات الإمارة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، واعتماد مبلغ 55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم وتوفير العيش الكريم لهم، ورفع مهارة وكفاءة الموظفين والباحثين عن عمل.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الفرق الوطنية التي تعاملت مع الحريق الذي اندلع في ميناء الحمرية، وأثبتت خلالها الفرق الجاهزية والكفاءة العالية في التصرف ومواجهة التحديات، ونجاح خطط التعامل مع الأزمات التي وضعتها.

كما استعرض المجلس المبادرات الاجتماعية التي تنفذها إمارة الشارقة لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.