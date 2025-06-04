«أبوظبي للتقاعد»: 6.43 مليار درهم المنافع التقاعدية خلال 2024

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي تم صرفها خلال عام 2024 بلغت 6.43 مليارات درهم.

وأشار الصندوق إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها خلال العام الماضي وصلت إلى 528 مليون درهم، بينما سجلت مكافأة مدة الخدمة الطويلة «أكثر من 25 سنة خدمة» 690 مليون درهم، إضافة إلى منافع أخرى بقيمة 16 مليون درهم.

وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي 125.903 مؤمّنين عليهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 18,659 متقاعدًا، إلى جانب المستحقين المدنيين الذين بلغ عددهم 10.701 مستحق.

وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الصادر مؤخراً، بأن المواطنين المسجلين لديه يتمتعون بمنافع تقاعدية متعددة.