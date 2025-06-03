اعتماد وتسليم مخيمات حملات الدولة في منى وعرفة

عقد مكتب شؤون الحجاج لقاء تنسيقياً مع رؤساء حملات الحج الوطنية، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوفير كافة التيسيرات والتسهيلات لحجاج الدولة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع المكتب.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون الحجاج، خلال اللقاء الذي شهد أيضاً اعتماد وتسليم مخيمات كافة الحملات في منى وعرفة ومزدلفة، على وضع راحة وسلامة حجاج الدولة على رأس قائمة أولويات منظمي كافة الحملات.

دعم

وبين الدرعي استعداد المكتب التام لتوفير كافة سبل الدعم لكافة الحملات لضمان تذليل أية صعوبات، والتعامل مع أي مستجدات بسرعة وكفاءة، لضمان راحة وسلامة حجاج الدولة، سواء أثناء تأدية المناسك، أو في سائر مراحل رحلة الحج بالأراضي المقدسة.

وأكد الدرعي، الذي اطلع أثناء اللقاء على مستوى التجهيزات والتحضيرات النهائية في مخيمات حجاج الدولة، على أهمية مراعاة الحالات الخاصة المصاحبة لكل حملة والتعاون مع لجان المكتب في توفير خدمات استثنائية لتلك الشريحة من الحجاج والمتضمنة لكبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وأصحاب الهمم.

وفي نهاية اللقاء أشاد الدرعي بالتعاون الكبير الذي يجمع بين وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وكافة المؤسسات السعودية المعنية، ومكتب شؤون حجاج الإمارات، والتنسيق الدائم بين الطرفين، وبما يعزز جهود المكتب لضمان راحة وسلامة كافة حجاج الدولة.