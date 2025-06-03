احتفالات «عيدنا مع عمالنا فرحة وسعادة» في 10 مواقع

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فعاليات احتفالية للعمال في عشرة مواقع على مستوى الدولة، وذلك تحت شعار «عيدنا مع عمالنا فرحة وسعادة».

وتأتي الفعاليات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة.

والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة بمشاركة العاملين لديها بالفعاليات الاحتفالية إلى زيارة الموقع الإلكتروني:

eidaladha2025.ensure.ae، واختيار أي من الفعاليات وفق التوزيع الجغرافي لها، وذلك بهدف تنسيق المشاركة.

فعاليات

وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، إن الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار منهجية الوزارة التي تستهدف إسعاد العمال عبر المبادرات المبتكرة لتعزيز إندماجهم المجتمعي، لا سيما من خلال مشاركتهم في مختلف المناسبات والأعياد.

وذلك انطلاقاً من كونهم إحدى ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ومكوناً أساسياً من مكونات سوق العمل. من جانبها أوضحت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تستثمر جميع المناسبات لتجديد اللقاء بالعمال، لما تحققه من ترسيخ لمفهوم التعاون والشراكة.

حرص

وأكدت حرص الوزارة على متابعة هذه المبادرات الاجتماعية والإنسانية لما حققته وتحققه من رضا واهتمام من قبل العمال، ومن نتائج إيجابية في سوق العمل، إضافة لما تعكسه من ريادة في المنهجية الإنسانية والاجتماعية التي تتبناها الدولة في سوق العمل.

وتشمل الفعاليات مسابقات وجوائز، ومباريات وأنشطة رياضية وترفيهية، وزيارات من قبل قيادات الوزارة وشركائها للعمال.