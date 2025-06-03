مجلس الطاقة بالشارقة يناقش المشاريع المستقبلية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الثاني لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بقطاع الطاقة في إمارة الشارقة، مثل الاستراتيجيات والسياسات العامة الموضوعة لمختلف مجالات الطاقة والمياه، وخطط تطويرها وزيادتها مع الحفاظ على المعايير العالمية في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

واطلع المجلس على مستجدات قطاع الطاقة وأداء الجهات المعنية بها في الإمارة، وأبرز المشاريع المتعلقة بتوفير المزيد من مصادر الطاقة وتطوير الأنظمة والتقنيات المستخدمة وفق المعايير العالمية، وتحقيق الأهداف البيئية في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.

كما تعرف المجلس على نتائج زيارات العمل الخاصة بالاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الطاقة المستدامة والمياه، التي شملت عدداً من المشاريع في مجموعة من الدول المتقدمة في قطاع الطاقة.

وناقش المجلس مقترحات مشاريع الطاقة والمياه المستقبلية التي من شأنها زيادة مصادر الطاقة النظيفة والاستفادة من الموارد الطبيعية بما لا يضر في البيئة.

حضر الاجتماع الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وحاتم ذياب الموسى أمين عام مجلس الطاقة.