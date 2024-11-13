وفد صيني يطلع على خبرات الإمارات الرقابية

استقبل معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، في العاصمة أبوظبي، وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة معالي لو شواشين نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد.

واستعرض جهاز الإمارات للمحاسبة، تجربة الدولة في توحيد ممارسة الأعمال الرقابية وأعمال مكافحة الفساد تحت مظلة واحدة، وأثرها الفعال في التنسيق المتكامل بين المجالين لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في الحكومة الاتحادية.

وعبر الوفد الصيني عن تقديره على حسن تنظيم اللقاء المثمر، كما وجه دعوة رسمية لزيارة بكين لمناقشة المزيد من فرص التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بما يحقق أهدافهما المشتركة.