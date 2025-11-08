محمد الشرقي: الشراكات المستدامة بين المؤسسات الثقافية تدعم إثراء المشهد الأدبي

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع اتفاقية تعاون بين دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وقع الاتفاقية، سليمة المزروعي، مدير دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية الشراكات المستدامة بين المؤسسات الثقافية داخل الدولة وخارجها، ودورها في تعزيز الإبداع الثقافي ومشاريعه التي تدعم إثراء المشهد الأدبي محلياً وعربياً ودولياً.

وأشار سموه إلى التزام حكومة الفجيرة، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير المبادرات الثقافية والتعاون الفاعل بما يرتقي بقطاع الثقافة في الدولة، ويسهم في ترسيخ مكانتها في هذا المجال الحيوي على كافة الأصعدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز آفاق التعاون الثقافي المشترك بين دارة الشِّعر العربي بالفجيرة ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في المجالات الثقافية عامة، والشِّعر العربي خاصة، وفتح آفاق متجددة وإبداعية بين الطرفين.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التعاون المتفق عليها وقضايا الثقافة والأدب والصناعات الإبداعية، بما يرتقي بقطاع الثقافة عامة ويخدم توجهات الدولة في هذا المجال.

حضر التوقيع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.