سيف بن زايد: «أديبك 2025» يعزز مكانة الإمارات منصة عالمية لصياغة مستقبل الطاقة

وتجول سموه، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، في عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة.
حيث اطّلع سموه على أحدث المشاريع والتقنيات المتقدمة التي يجري تطويرها لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكامل الأنظمة الرقمية، والحلول منخفضة الانبعاثات، التي تسهم في دعم مسار التحول نحو الطاقة المستدامة والحياد المناخي.
وشملت زيارة سموه زيارة جناح شركة «أدنوك»، و«إكس آر جي (XRG)» منصة الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، وجناح مبادلة، ومنصة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ونموذجها «كي (2) ثينك»، ومنصة مشروع ستار جيت من (G42)، وعدد من الأجنحة الوطنية والدولية.
وأشاد سموه بما يشهده «أديبك» من تطور متسارع يعزز مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للحوار وصياغة مستقبل الطاقة، مؤكداً أن التركيز على الابتكار والمعرفة ونقل الخبرات يمثل محوراً رئيساً في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.