محمد بن راشد: اختتمنا اجتماعات حكومة الإمارات.. فريق وطني واحد.. له رئيس واحد.. وعلم واحد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اختتمت بروح الاتحاد والعمل المشترك، مجسدةً وحدة الهدف والرؤية بين فرق العمل من مختلف إمارات الدولة.

وأشار سموه إلى تناول هذه الاجتماعات بالنقاش مستقبل الدولة، مؤكداً أن الإمارات تفخر بمنجزاتها وتعمل بروح الفريق الواحد لبناء أفضل حياة للإنسان على أرضها.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اختتمنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. جمعتنا أولويات واحدة، وغايات موحدة، وتحديات مشتركة".

وأضاف سموه: "فريق وطني واحد من جميع إمارات الدولة.. له رئيس واحد.. وعلم واحد.. ووطن متحد".

وختم سموه: "نفخر بمنجزنا.. ونناقش مستقبلنا.. ونوحد جهودنا وطاقاتنا لبناء أفضل حياة للبشر على أرض الإمارات".