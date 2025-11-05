محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد.. نعمل بروح الاتحاد لتعزيز ريادة الإمارات في كل القطاعات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تمثل التجمع الوطني الأكبر لفرق العمل وقيادات الدولة، مشيراً إلى أن فرق العمل تعمل بروح الاتحاد وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو تحقيق الأولويات الوطنية وتسريع إنجازها.

ولفت سموه إلى أن الفرق الوطنية تعمل بتناغم وإخلاص لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذا النهج الجماعي يعكس وحدة الرؤية والعمل بين مؤسسات الدولة، ويجسّد إرادة القيادة في مواصلة مسيرة التنمية والتفوق العالمي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي"X": "شهدت اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. التجمع الوطني الأكبر لفرق العمل وقيادات الدولة".

وأضاف سموه: "نعمل بروح الاتحاد، وبتوجيهات أخي الشيخ محمد بن زايد، نحو تحقيق أولوياتنا الوطنية وتسريع إنجازها.. فرقنا الوطنية تعمل بتناغم وإخلاص لتعزيز ريادة الإمارات في كل القطاعات".