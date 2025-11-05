سعود بن صقر يطّلع على جهود البرلمان العربي لتحقيق الاستقرار والتنمية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والشيخ الدكتور عمار ناصر أحمد ناصر المعلا، مدير مكتب البرلمان العربي في دولة الإمارات، اللذين قدما للسلام على سموه.

واطلع سموه خلال اللقاء على جهود البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون والتكامل بين البرلمانات العربية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها.

وجرى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأعرب محمد بن أحمد اليماحي، والشيخ الدكتور عمار ناصر أحمد ناصر المعلا، عن خالص تقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مشيدين برؤيته التنموية ودعمه المستمر للتعاون العربي المشترك.