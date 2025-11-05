«الإمارات الصحية» تنظم مؤتمر طب الأطفال والرعاية الحرجة

نظم مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال والرعاية الحرجة للأطفال، تحت شعار «من الابتكار إلى الأثر: نحو تطوير طب الأطفال»، وذلك في فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك.

واستقطب المؤتمر أكثر من 52 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً من مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب مئات المشاركين من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية في الدولة والمنطقة، لمناقشة أحدث التطورات السريرية والتقنيات الذكية في رعاية صحة الأطفال، من خلال برنامج علمي حافل بالجلسات الحوارية والمحاضرات التخصصية وورش العمل العملية.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤتمر يجسد التزام المؤسسة المستمر بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية للأطفال، وتعزيز جاهزيتها بالاعتماد على البحث والابتكار.

مشيراً إلى أن تطوير طب الأطفال يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المؤسسة لبناء نظام صحي مستدام قائم على الجودة والتميز، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

وأكدت الدكتورة صفية سيف الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن المؤتمر يعكس الدور المحوري الذي يؤديه المستشفى بصفته مركزاً متخصصاً بتطوير خدمات طب الأطفال والرعاية الحرجة، موضحة أن البرنامج العلمي صُمم ليغطي أحدث المستجدات في مجالات أمراض الجهاز التنفسي والكلى والجهاز العصبي والقلب والأمراض المعدية وأمراض الغدد الصماء والسكري والجهاز الهضمي وأمراض الدم والمناعة عند الأطفال.