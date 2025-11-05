وزارة الأسرة توقّع مذكرة تفاهم لتسهيل دمج أصحاب الهمم في سوق العمل

أعلنت وزارة الأسرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إم إنكلوسيف»؛ أول منصة معتمدة للربط بين أصحاب الهمم في دولة الإمارات وجهات التوظيف.

وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين ودمج أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل الإماراتي، وإيجاد فرص وظيفية تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، بما يسهم في تعزيز اندماجهم المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقّع المذكرة حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، وحفصة قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «إم إنكلوسيف»، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض «فرصة» السنوي لتوظيف أصحاب الهمم.

وقالت حصة تهلك: «تلتزم وزارة الأسرة بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الانخراط الفاعل في سوق العمل الإماراتي، من خلال توفير فرص عادلة ومتنوعة تبرز قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية.

وتمثل شراكتنا مع «إم إنكلوسيف» خطوة رائدة نحو ترسيخ بيئات عمل دامجة لأصحاب الهمم وتطوير برامج مهنية ومجتمعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تكافؤاً وشمولية».

وقالت حفصة قدير: «نُعرب عن امتناننا العميق لشراكتنا المستمرة مع وزارة الأسرة، والتي تُجسد التزام الجانبين الراسخ بدور أصحاب الهمم في المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد يقوم على الازدهار المشترك».