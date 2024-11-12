ملتقى لقيادات الحكومة الاتحادية يبحث سبل النهوض بمنظومة الموارد البشرية

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الملتقى الدوري الثاني لقيادات الحكومة الاتحادية، لاستعراض أبرز مستجدات وتحديثات منظومة الموارد البشرية في حكومة الإمارات، وبحث سبل تطويرها، والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة، تشريعياً وفنياً. ضم الملتقى، الذي عقد في مقر الهيئة بدبي، ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وعدداً من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمسؤولين، ممثلين عن 20 وزارة وجهة اتحادية، وبمشاركة عدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة.

وأكدت ليلى السويدي أهمية اللقاء الدوري باعتباره منصة للوقوف على «صوت المتعامل» والأخذ بمقترحاته، موضحة أن الهيئة ترمي منه إلى الحصول على التغذية الراجعة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على مرئياتها ومقترحاتها التطويرية في ما يتعلق بأنظمة وتشريعات الموارد البشرية ومشروعات الهيئة المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

واعتبرت أن هذا الملتقى بمثابة فرصة حقيقية لاستعراض منجزات الهيئة، وإشراك المتعاملين في رسم توجهاتها المستقبلية. وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز التحديثات التي تمت على نظم وتشريعات وآليات عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمنظومة الرقمية الداعمة لها.

وجرى استعراض أبرز التحديثات على إجراءات أتمتة توقيع القرارات الوزارية عبر نظام «بياناتي»، والتطبيق الذكي للهيئة «FAHR»، والنقلة النوعية التي تم تحقيقها لجهة تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية.

كما تم عرض لوحة بيانات التقارير الذكية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بحلتها الجديدة، والتي تم تدعيمها بالتقنيات المتقدمة، وتسهيل عمليات الوصول للبيانات المطلوبة، وبما يعزز آليات اتخاذ القرارات.