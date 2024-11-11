مكتوم بن محمد: الإمارات تركز على توسيع دائرة التعاون مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، مع أوليفر جينكين، رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمجموعة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة.

وأكد سموه أن الإمارات تركز على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية، تعزيزاً لآفاق النمو الاقتصادي وتحقيقاً للتكامل المالي العالمي.

واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية، الفرص التي توفرها الإمارات للشركات المالية العالمية لتمكينها من النمو والتطور في المنطقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "استقبلت اليوم أوليفر جينكين، رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية، وتباحثنا حول أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمجموعة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة كما استعرضنا الفرص التي توفرها الدولة للشركات المالية العالمية لتمكينها من النمو والتطور في المنطقة".

وأضاف سموه: "نركز في الإمارات على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية ونطمح عبر ذلك لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المالي العالمي ونسعى لترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً عبر توفير أفضل بنية تحتية رقمية ووضع تشريعات متطورة تراعي مصالح الشركاء وتضمن استقرارهم الاقتصادي، لتحقيق ريادة مستقبل الاقتصاد الرقمي".