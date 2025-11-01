لجنة إعداد التوصيات بـ «استشاري الشارقة» تبحث تحسين انسيابية المرور

في إطار مواصلة أعمالها البرلمانية، عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس، وذلك لمناقشة نتائج الجلسة الثانية والتي خُصصت لاستعراض ومناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات.

ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر. وترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أبرز الملاحظات والمقترحات والآراء واستعرضت المحاور الرئيسة التي ستُبنى عليها التوصيات، بما يشمل تطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية .