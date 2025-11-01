«الشارقة للبحوث والتكنولوجيا» يعتمد خطة لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار

اعتمد مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025 الذي عقد بمقر المجمع، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المستقبلية.

واستعرض الاجتماع ملامح الهوية المؤسسية الجديدة للمجمع واستراتيجيته المحدّثة التي تنسجم مع رؤية الشارقة طويلة الأمد للابتكار والتنمية المستدامة، وتعكس حضوره المتنامي على الساحة الدولية من خلال مشاركاته في فعاليات كبرى مثل اجتماعات الرابطة الدولية لمجمعات التكنولوجيا «IASP شنغهاي» والمرأة في التكنولوجيا وجايتكس التي أكد فيها المجمع ريادة الشارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستدامة.

واستعرض الاجتماع ملامح الهوية المؤسسية الجديدة للمجمع واستراتيجيته المحدّثة التي تنسجم مع رؤية الشارقة طويلة الأمد للابتكار والتنمية المستدامة، وتعكس حضوره المتنامي على المستوى الدولي من خلال مشاركاته في مؤتمرات وفعاليات عالمية، حيث أكد خلالها المجمع ريادة الشارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستدامة.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز تنافسية الشارقة عالمياً عبر تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، مشددةً على أن المجمع يواصل تطوره كمنظومة حيوية تُحوّل الأفكار إلى حلول واقعية مؤثرة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتُلهم الأجيال المقبلة من المبتكرين.

كما استعرض حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، أبرز الإنجازات خلال الربع الأخير من العام إلى جانب المشروعات الجديدة التي تعزز التحول الرقمي والاستدامة في بيئة الابتكار بالشارقة.

واستعرض الاجتماع أبرز المبادرات. كما تطرق الاجتماع إلى الاستعداد لإطلاق مشروع «Base39» في 27 نوفمبر الجاري وهو مركز إبداعي متعدد التخصصات يُعنى بالتصميم والاستدامة والتصنيع المتقدم.