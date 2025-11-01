Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد الشرقي: توجيهات حاكم الفجيرة الارتقاء بكفاءة وخدمات الرعاية الصحية

  • التقى فريق مستشفى الفجيرة واطلع على خططه وخدماته
undefined's profile picture

وام

الفجيرة
محمد الشرقي خلال لقائه أحمد الخديم وفريق مستشفى الفجيرة
وام
محمد الشرقي خلال لقائه أحمد الخديم وفريق مستشفى الفجيرة

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مستشفى الفجيرة برئاسة الدكتور أحمد عبيد الخديم، المدير العام لمستشفى الفجيرة التابعة لـمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

واطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في مستشفى الفجيرة، والخطة الاستراتيجية والخدمات الطبية التي يقدمها بما يتواءم ومتطلبات تطوير القطاع الصحي في الدولة.

وأكد سموه، الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة للقطاع الصحي، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة والخدمات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومواكبة تطلعات الدولة في هذا المجال الحيوي.

وتقدم فريق عمل مستشفى الفجيرة بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته لسير العمل في المستشفى ونتائجه ومستوى الخدمات فيه. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.