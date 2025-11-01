مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026 ينطلق اليوم في أبوظبي

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عن ملامح النسخة الجديدة، التي تتضمن أكثر من أربعة آلاف فعالية ثقافية و750 فعالية جماهيرية كبرى، بمشاركة أكثر من عشرين ألف عارض ومشارك من داخل الدولة وخارجها.
إضافة إلى مشاركة اثنتين وعشرين دولة تقدم من خلال أجنحتها معارض ثقافية وتراثية تعكس خصوصية كل حضارة وتعزز التبادل الثقافي بين الشعوب. ويتضمن المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية، من أبرزها مسيرة الاتحاد التي تعبر عن التلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، وتؤكد قيم الوحدة والانتماء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
إذ تتيح للزوار التعرف إلى أنماط الحياة الإماراتية التقليدية من خلال الأجنحة التراثية والأسواق الشعبية، إضافة إلى الفرق الشعبية الإماراتية التي تقدم عروضاً تعبر عن القيم الوطنية والموروث الثقافي الأصيل.
ويشهد المهرجان تنظيم مسابقات تراثية ورياضية تشمل سباقات المحامل الشراعية، ومسابقة الصيد بالصقور، وجائزة زايد الكبرى للهجن، ومسابقة المأكولات الشعبية، إلى جانب البطولة الرمضانية الرياضية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تؤكد مكانة المهرجان وجهة رئيسية للفعاليات المجتمعية والرياضية.
وتشارك جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في فعاليات المهرجان، من خلال جناح خاص يبرز جهود الجائزة في دعم القطاع الزراعي وتشجيع الممارسات المستدامة والابتكار في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.
ويضم الجناح عرضاً لمشروعات الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، إلى جانب نماذج لممارسات زراعية مبتكرة ومبادرات مجتمعية في مجال الأمن الغذائي. كما يتم خلال فترة المهرجان تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الجديدة، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مفاهيم الاستدامة والإنتاج المسؤول.
ويشارك في المهرجان عدد من المؤسسات الوطنية والمجتمعية من خلال أجنحة خاصة مثل ذاكرة الوطن، ومجالس، والواحة الزراعية، وجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، وذلك تعزيزاً لمفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
كما تواصل نافورة الإمارات تقديم عروض تجمع بين المياه والإضاءة والليزر على أنغام موسيقى عالمية مختارة. وتستضيف حفلات ليالي الوثبة مجموعة من الفنانين العرب والعالميين في أمسيات أسبوعية متنوعة، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تُقام كل يوم سبت عند الساعة العاشرة مساءً.
ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ومن الساعة الرابعة عصراً، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.