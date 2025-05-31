نهيان بن سيف يتفقد مخيمات حجاج الإمارات

وام، نورا الأمير

تفقد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة (منى وعرفات)، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج لموسم حج 2025.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وناصر بن هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة في جدة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان ثقته الكاملة في قدرات الفرق الميدانية على تقديم خدمات متكاملة، مشيداً بالجهود التي تضمن أعلى مستويات الراحة والسلامة لحجاج دولة الإمارات طوال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة، بدعم من القيادة الرشيدة للدولة.

ومشيداً بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة. وتشرف لجنة حجاج دولة الإمارات على تجهيز المخيمات في منى وعرفات، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان جاهزية المرافق والخدمات، بما يشمل السكن، والرعاية الصحية، وفق المعايير المعتمدة لدى مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الخدمات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج.وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية اتباع الإرشادات الصحية والوقائية خلال موسم الحج 2025، لضمان سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم.

وشددت الوزارة على توافر حقيبة إسعافات أولية مع الحجاج تحتوي على مستلزمات طبية أساسية، مثل معقمات اليدين، أدوات تعقيم الجروح، أدوية خافضة للحرارة ومسكنات الألم، بالإضافة إلى مستحضرات العناية الشخصية كالمناشف وفرشاة الأسنان ومروحة شمسية ومظلة للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة شرب كميات كافية من الماء والسوائل لتعويض فقدان السوائل الناتج عن درجات الحرارة العالية، والتقيد بممارسات النظافة الشخصية من غسل اليدين وتعقيمها باستمرار، وعدم لمس الوجه قبل غسل اليدين، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة.

ووجهت الوزارة نصائح غذائية مهمة للحجاج، منها غسل الخضار والفواكه جيداً، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو غير المطبوخة جيداً، مع ضرورة التأكد من صلاحية المأكولات المعلبة والتخلص من المنتهية الصلاحية.

ونصحت الوزارة بمراجعة الطبيب فور ظهور أي أعراض مرضية مثل الحمى أو السعال خلال الأسبوعين الأولين بعد العودة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب انتشار العدوى، مثل تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس وغسل اليدين بشكل مستمر، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بهذه الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة.

وكانت مؤسسة الإمارات للرعاية الصحية قد قدمت عدداً من النصائح الهامة والضرورية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لمساعدتهم في إتمام المناسك دون التعرض لأي حالة من حالات التعب والإرهاق يحول لإتمام أداء الفريضة، وشددت عبر موقعها الإلكتروني، ضرورة إجراء كل من يؤدي مناسك الحج الفحوصات الطبية اللازمة لضمان الصحة والسلامة ـ وتلقي التطعيمات الأساسية والمطلوبة لتوفير المناعة والوقاية من الأمراض، وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من استقرار الحالة الصحية مع التأكد من حمل الأدوية اللازمة وأخذ كميات إضافية من الأدوية.