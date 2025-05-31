محمد الشرقي يؤكد أهمية تمكين الكفاءات

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل دائرة الموارد البشرية بالفجيرة، برئاسة محمد خليفة الزيودي مدير الدائرة.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على تقارير عمل الدائرة في التوطين، في كل من دوائر حكومة الفجيرة، ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة، كما اطلع سموه على نتائج مبادرات الدائرة وإحصاءاتها. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الكفاءات الوطنية واستثمارها وتعزيز مستوى أدائها، ضمن منظومةٍ متكاملة ترتقي بمستوى الأفراد والعمل المؤسسي.

من جهة أخرى، التقى سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، سالم عبيد السلامي مدير نادي الفجيرة للرماية، وفريق النادي المرافق. وهنّأ سموه فريق النادي والفائزين في مسابقات الرماية الثالثة عشرة لعام 2025، التي أقيمت تصفياتها في ميدان الريف بالعاصمة أبوظبي.