سيف بن زايد: رؤية قيادتنا بناء شراكات دولية فاعلة

اختُتمت في مملكة البحرين أعمال التمرين المشترك الثالث «ISALEX 3.0» الذي نظمه التحالف الأمني الدولي بمشاركة تسع دول من الأعضاء، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، وعدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية والقادة العامين للشرطة بالدولة وممثلي الدول المشاركة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدتُ مع أخي معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، ختام التمرين المشترك الثالث ISALEX 3.0 الذي نظّمه التحالف الأمني الدولي بمشاركة فرق من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلوفاكيا والسنغال وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المغربية وسنغافورة.

وهي دول أعضاء في التحالف الأمني الدولي (IA)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العالمية».

وأضاف سموه: «جسّد التمرين نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الجاهزية المشتركة.

هذا التعاون يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء شراكات دولية فاعلة، ويعزز الجهود المشتركة لحماية الأمن والسلم العالميين. كل الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال».

وشهد التمرين تنفيذ سيناريوهات متقدمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة الرقمية لمحاكاة أساليب الجريمة المنظمة والتحديات الأمنية العابرة للحدود، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التنسيق الفاعل والتعامل مع التهديدات الحديثة بكفاءة وسرعة إلى جانب تحركات ميدانية متعلقة بالسيناريو من مركبات وقوات وطائرات شرطية.

واستمر التمرين لمدة ثلاثة أيام بمشاركة فرق من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة والمملكة المغربية وممثلين عن جهات إنفاذ القانون.