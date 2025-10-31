برعاية منصور بن زايد.. تخريج طلبة مكتب البعثات الدراسية المتميزين علمياً

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمس، في «مبادلة أرينا» حفل تخريج دفعة جديدة تضم 143 طالباً وطالبة من خريجي «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، وبعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين علمياً- البعثات الخارجية» للسنة الأكاديمية (2025-2024)، والذي نظمه «مكتب البعثات الدراسية» التابع للديوان.

حضر الحفل معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة، والدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث.

وغنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن هذا التكريم يجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم أبناء الوطن، وصقل مهاراتهم العلمية، وتمكينهم من التميز في سوق العمل، والإسهام في تعزيز اقتصاد المعرفة، بما يواكب طموحات الدولة.

وثمن معاليه المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإشرافه المباشر على تطوير أداء المكتب، وحرصه على إعداد جيل وطني مؤهل بأعلى المستويات العلمية، وقادر على مواصلة مسيرة النهضة والتطور في دولة الإمارات.

كما أشاد معاليه بالدور الرائد الذي يقوم به المكتب في ابتعاث الطلبة إلى أعرق الجامعات العالمية، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز ثقافة التميز والإبداع.

ورفع معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر ورعايته للطلبة، كما توجه معاليه بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، لتشريفه وحضوره الحفل، وما يمثله ذلك من دعم للشباب وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميز والعطاء.

وفي ختام الحفل تسلم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، هدية تذكارية من معالي الأمين العام، وتم التقاط صورة جماعية مع الخريجين، وأعضاء مجلس إدارة المكتب.