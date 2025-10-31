حاكم عجمان: المشروعات الوقفية أحد أعمدة التنمية المجتمعية في الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في ديوان الحاكم، وفداً من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن المشروعات الوقفية تمثل أحد أعمدة التنمية المجتمعية في دولة الإمارات، لما توفره من دعم للمحتاجين في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والقطاعات، التي تعود بالنفع على المجتمع.

وقال سموه إن العمل الوقفي في الإمارات أصبح نموذجاً متطوراً يحتذى به في العالم الإسلامي، بفضل توجه الدولة الذي جعل من العطاء والتكافل الاجتماعي ركيزة أساسية في التنمية الوطنية.

وأكد سموه أن «أوقاف دبي» تؤدي دوراً رائداً في نشر ثقافة الوقف وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته، من خلال مبادراتها التوعوية ومشروعاتها المبتكرة، التي أسهمت في ترسيخ مفهوم الوقف مشروعاً تنموياً مستداماً، يسهم في بناء وخدمة الإنسان.

واستمع سموه إلى عرض حول المشروعات الوقفية التي تنفذها المؤسسة.

وخلال اللقاء تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي «علامة دبي للوقف»، والتي تم منحها من قبل مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة التابع لـ«أوقاف دبي» إلى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، تقديراً لدورها الريادي في تنمية ودعم المشروعات الوقفية التقليدية والمبتكرة.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على الإنجازات المتميزة لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ودورها الرائد في تطوير منظومة الوقف وتنويع مصارفه، بما يخدم مختلف فئات المجتمع، مشيراً سموه إلى أن التعاون بين المؤسسات في الدولة يعزز مفهوم التكامل الاتحادي، ويواكب التطلعات نحو تعزيز التكافل في المجتمع.

حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة شؤون القصر بدبي، وطارق العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

بدوره عبر عيسى الغرير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان على دعمهما الدائم للعمل الوقفي والخيري، مؤكداً أن دعم سموهما يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشروعات الوقفية، وتعزيز شراكات المؤسسة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

من جانبه قال علي المطوع، إن «علامة دبي للوقف» تمثل مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تحفيز المؤسسات والأفراد على المساهمة في العمل الوقفي المستدام، مؤكداً أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تعد نموذجاً ملهماً في دعم القضايا الإنسانية.