مجلس الطاقة بالشارقة يناقش توليد الطاقة الكهربائية من الأسطح

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الثالث لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والخاصة بقطاع الطاقة في إمارة الشارقة، والتي تضمنت خطط تطوير مختلف مجالات الطاقة المياه والاستراتيجيات والسياسات العامة لهذا القطاع الحيوي، الذي يشمل كل مشروعات التنمية، والعمل على ترقيتها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

واطلع المجلس على مقترحات عدد من المشروعات المستقبلية المتعلقة بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وتزويد مراكز البيانات بالطاقة في الإمارة.

والتي تسهم في التنمية المستدامة في كل المجالات التنموية المتعددة، كما اطلع المجلس على خطط تطوير حقل هديبة، والتي تصب في إطار الارتقاء بمشروعات الطاقة وتنويعها في الإمارة، والتي تمثل حجر الزاوية في دعم التنمية وتنويع مصادر الطاقة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مقترحاً تشريعياً مستقبلياً للسماح بتوليد الطاقة الكهربائية من الأسطح على مستوى المستهلك/ المنتج، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، ما يسهم في توفير الطاقة النظيفة، ويدعم تطوير مختلف المشروعات التنموية والمجتمعية في مجال الطاقة الحيوي.

حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي،نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد ذياب الموسى، أمين عام مجلس الطاقة، وخميس عبد الله المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة.