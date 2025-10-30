عبدالله آل حامد: الإمارات تنظر للإعلام بوصفه شريكاً محورياً في التنمية المستدامة

ترأس معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وفد دولة الإمارات المشارك في النسخة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت.

والذي انطلق أمس برعاية العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وتحت شعار «الإعلام والتنمية المستدامة شركاء الحاضر - تحالف المستقبل»، وبمشاركة نخبة من الوزراء والإعلاميين وصناع القرار في القطاع الإعلامي العربي.

ويسلط الملتقى، هذا العام، الضوء على الدور الحيوي للإعلام في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والحكومات والمؤسسات المجتمعية في صياغة مستقبل أكثر استدامة للمنطقة العربية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد أن مشاركة دولة الإمارات في الملتقى تأتي امتداداً لنهج راسخ يقوم على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى والخبرات التي تخدم مستقبل العمل الإعلامي العربي.

مشيراً إلى أن الملتقى يمثل منصة رائدة للحوار البناء حول الدور المتنامي للإعلام في دعم مسارات التنمية المستدامة وصياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعوب العربية.

وتابع معاليه: «دولة الإمارات تحت القيادة الرشيدة تنظر إلى الإعلام بوصفه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية المستدامة، حيث لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يمتد إلى المساهمة في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الإيجابية والابتكار والمسؤولية، بما يعزز شراكة الحاضر ويدعم تحالف المستقبل بين الإعلام والتنمية».

وأضاف: «نلتقي اليوم في مدينة بيروت التي شكلت عبر تاريخها ركناً أصيلاً في المشهد الإعلامي والثقافي العربي، تحت شعار «الإعلام والتنمية المستدامة.. شركاء الحاضر - تحالف المستقبل».

والذي يقدم رؤية عملية ملهمة تؤكد أن الإعلام اليوم أصبح قوة محفزة تسهم في توجيه مسار التنمية وصناعة التحول الإيجابي، فالتنمية المستدامة لا يمكن أن تترسخ دون إعلام يواكبها ويدعمها».

إلى ذلك، التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، الدكتور نوفل أبو رغيف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي في بيروت والذي يقام تحت شعار «الإعلام والتنمية المستدامة شركاء الحاضر - تحالف المستقبل».

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة، مع التركيز على دعم الابتكار الإعلامي وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الإعلام الرقمي والإعلام الحكومي، بما يسهم في بناء إعلام عربي مؤثر ومتطور.

كما التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، حمزة المصطفى وزير الإعلام السوري، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي في بيروت والذي يقام تحت شعار «الإعلام والتنمية المستدامة شركاء الحاضر - تحالف المستقبل».

وبحث معاليه، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام الرقمي والإعلام الحكومي وتطوير القدرات الإعلامية، بما يعزز الشراكة العربية ويدعم مسارات التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأكد معالي عبدالله آل حامد حرص دولة الإمارات على ترسيخ التعاون الإعلامي مع الجمهورية العربية السورية وتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الإعلامية العالمية ورسم استراتيجية إعلامية واضحة وفاعلة لمواجهتها، والتخطيط لمستقبل العمل الإعلامي العربي.