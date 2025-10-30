رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي تركيا وبوليفيا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وبعث سموه، برقية تهنئة إلى فخامة رودريغو باز بيريرا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيساً لدولة بوليفيا متعددة القوميات. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رودريغو باز بيريرا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيساً لدولة بوليفيا متعددة القوميات.