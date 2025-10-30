سلطان القاسمي يشهد انطلاق منتدى الشارقة للرعاية الصحية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق السلسلة العالمية منتدى «الشارقة محطة المستقبل:

الرعاية الصحية»، التي تستهل أولى نسخها بمحور رئيسي حول الابتكار في الرعاية الصحية، وذلك في مقر المجمع.

وكرّم صاحب السمو حاكم الشارقة الضيوف والشركاء والداعمين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تطوير العمل في القطاع الصحي وتعزيزه بما يعود بالنفع على المرضى حول العالم.

وعلى هامش المنتدى، اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مخطط «حي جواهر بوسطن الطبي» وما سيضمه من مستشفى ومراكز ومعاهد ومختبرات ستوفر الرعاية الصحية بأفضل الأساليب والمعايير.

واستمع سموه إلى شرح حول المشروع ومساهمته في مجال الدراسات والأبحاث الطبية بشكل عام ولأمراض السرطان بشكل خاص.

ووقّع صاحب السمو حاكم الشارقة على نسخة من مجلة «نيتشر» العالمية، التي أصدرت نسخة حصرية لتسليط الضوء على التقرير البحثي الأول بعنوان «الشارقة نكست: الرعاية الصحية»، والذي يقدم رؤية تحليلية دقيقة لموقع الشارقة الحالي وآفاقها المستقبلية في مجال البحث الصحي.

جلسة

وشهد سموه جلسة حوارية تحدث فيها الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب والصدر العالمي ومدير معهد مجدي يعقوب لأبحاث القلب في المملكة المتحدة، والدكتور حميد عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، والدكتور فلاديمير إيفكوفيتش، مدير مستشفى ماساتشوستس العام كلية الطب بجامعة هارفارد.

وأشار الدكتور مجدي يعقوب إلى وجود عوامل مشتركة بين الأمراض القلبية والأورام، مؤكداً السعي الحثيث لإيجاد حلول من خلال تطوير الوسائل الطبية المبتكرة، ما يسهم في التخفيف من المعاناة البشرية وحالات الوفاة حول العالم، كاشفاً عن أن 80 % من الأثر المترتب من هذه الأمراض يقع عبئاً على الدول النامية ما يؤخر وصول الرعاية الصحية للمحتاجين حول العالم.

وحضر صاحب السمو حاكم الشارقة الجلسة الحوارية الثانية التي تحدث فيها خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية.