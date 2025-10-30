عمار النعيمي: الاستثمار في الكفاءات الوطنية أساس استدامة التميز الحكومي

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يعد الأساس في استدامة التميز الحكومي.

مشيراً إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وتمكينها من أدوات المستقبل يمثلان ركيزة رئيسية لبناء مؤسسات حكومية قادرة على الابتكار وصناعة التأثير، وتحقيق تطلعات الإمارة.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من برنامج «جاهزية عجمان القيادية»، الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، ويعد إحدى المبادرات الريادية في مجال إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني والقيادات المستقبلية في الحكومة.

وأشاد سموه بالبرنامج باعتباره نقلة نوعية في تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية وقال إن: «برنامج جاهزية عجمان القيادية خطوة استراتيجية نحو صناعة جيل جديد من القادة وصناع القرار، القادرين على استشراف المستقبل وقيادة التحول المؤسسي بكفاءة ومرونة، بما يعزز استدامة القيادة، ويدعم رؤية عجمان في بناء حكومة رشيقة وفاعلة».

وأضاف سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، يؤمنون بأن شباب الوطن هم رهان المستقبل، ويرون فيهم طاقة قادرة على أن تجعل دولة الإمارات في الصدارة دائماً، إذ إن كل فرد منهم مؤهل لأن يكون قائداً في موقعه.

وفي سياق متصل، كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خريجي برامج «الجاهزية المؤسسية للمستقبل»، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز كفاءة كوادرها الحكومية، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل.