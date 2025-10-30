محمد الشرقي يؤكد أهمية التطبيقات المبتكرة في تطوير التعليم

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضرورة توظيف الممارسات والتطبيقات المبتكرة في أساليب التعليم الحديث وأهميتها في مواكبة التحولات العالمية المتجددة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، محاضرة بعنوان «مستقبل التعليم: ما بين الواقع ومتطلبات العصر»، قدمتها ريا بدشهري، رائدة أعمال في مجال التعليم ومؤسسة «مدرسة الإنسانية».

ونوه سموه، بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة التعليم في الإمارة وتمكين نموها وتطويرها عبر الممارسات الداعمة للمهارات الفكرية للطلبة، والارتقاء بقطاع التعليم ودعم تنافسيته على المستويات كافة.

وقدمت ريا بدشهري في محاضرتها قراءة معمقة لمشهد التعليم اليوم وما يفرضه من تحولات، مستعرضة تجربتها في تأسيس مدرسة الإنسانية بوصفها نموذجاً تعليمياً مبتكراً متعدد التخصصات برؤية تضع المتعلم في قلب العملية التعليمية.

وناقشت بدشهري ملامح التعليم في المستقبل بين الواقع واحتياجات العصر عبر مناهج مرنة وأساليب تعليم نشطة، وأهمية الشراكات المجتمعية الداعمة.

من جانبه، أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، دور المجلس في طرح ومناقشة المواضيع المجتمعية والثقافية التي تعزز وعي الفرد وتسهم في توسيع آفاق الحوار والتعلم المبتكر.