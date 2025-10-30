تصميم مسكوكة تذكارية بالذكاء الاصطناعي التوليدي

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أول مبادرة من نوعها في الدولة، لمشاركة أفراد المجتمع في تحدي تصميم مسكوكة تذكارية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث تجسد عملاً فنياً يعبر عن رحلة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والبرمجة بين الماضي والحاضر والمستقبل.

جاء إطلاق المبادرة بالتزامن مع يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج»، حيث أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن المبادرة تعكس سعي دولة الإمارات لتعزيز ريادتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وبيئة لتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال معاليه: «نحتفي من خلال تحدي تصميم المسكوكة التذكارية بمسيرة دولة الإمارات التي جمعت بين الطموح والرؤية لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات.

فيما يتواصل البناء على الإنجازات لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتحقيق رؤيتها في صناعة مستقبل رقمي قائم على الابتكار والمعرفة والمشاركة المجتمعية الفاعلة».

من جهته، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن مبادرة «الإمارات تبرمج» تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في تصميم الحلول الرقمية والخدمات المستقبلية التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وقال معاليه: « تشكل مبادرة تحدي تصميم المسكوكة التذكارية نموذجاً وطنياً رائداً في تعميق المشاركة المجتمعية في الإبداع الرقمي، وتنمية المهارات الابتكارية الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات لمستقبل اقتصادي مزدهر».