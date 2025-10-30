مبادرة لبناء قدرات أفراد مجتمع الإمارات وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة «غوغل»، ضمن فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2025»، مبادرة هادفة لبناء قدرات أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية، من خلال برامج تدريبية شاملة على أساسيات الذكاء الاصطناعي للأفراد بمختلف الفئات العمرية والتخصصات المهنية، يتم تنظيمها خلال عام 2026.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن التعاون الجديد مع «غوغل»، يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات وفكرها المستقبلي المرتكز على تمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل أداة مستقبلية رئيسة تعزز جودة الحياة ونماذج عمل مختلف القطاعات الحيوية.

وقال معاليه إن التعاون مع إحدى كبرى الشركات العالمية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يمثل نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات المستقبلية، ودعم بناء اقتصاد رقمي متقدم.

ويؤكد حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع دائرة الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي، وإتاحتها لكافة أفراد المجتمع بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي.

من جهته، أكد أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لـ«غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قائلاً: «تُعد هذه المبادرة جزءاً من التزامنا المستمر بمساعدة المزيد من الأشخاص على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا».

وأضاف: «من خلال تزويد الطلاب بأحدث نماذج جيمناي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات تساعد على نموهم، ودعم المعلمين والصحفيين، نساعد على بناء مستقبل يمكن فيه لكل فرد في المجتمع المشاركة بأمان وثقة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي».