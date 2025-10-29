حاكم الشارقة يشهد حفل رابطة خريجي جامعة إكستر البريطانية في الخليج

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل رابطة خريجي جامعة إكستر البريطانية في الخليج، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة خلال كلمة ألقاها مسيرته التي بدأت منذ أكثر من 40 عاماً، والتي كان حينها طالباً في درجة الدكتوراه بجامعة إكستر، والتي كانت آنذاك تصنف في المستوى الثالث بين الجامعات في بريطانيا، مشيداً سموه بعمل إدارتها خلال الأعوام السابقة وتطورها حتى ارتقت لتصبح من الجامعات العريقة في العالم.

وتحدث سموه عن فضل جامعة إكستر عليه من خلال اكتسابه المعرفة الأكاديمية وسرد التاريخ وتكوين شخصيته ليكون شخصاً أكاديمياً، مشيراً سموه إلى أن هذه الجهود انعكست على كتاباته وأسلوبه في توثيق التاريخ.

متطرقاً سموه إلى علاقته الوطيدة مع جامعة إكستر منذ دخوله الجامعة إلى اليوم، حيث يحرص سموه على الالتقاء بمسؤولي الجامعة وعقد الشراكات المتبادلة مع جامعات الشارقة في مختلف البرامج العلمية.

من جانبها، وجهت الدكتورة ليزا روبرتس، رئيسة جامعة إكستر، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حرصه وتواصله الدائم واستضافته لقاء خريجي الجامعة، مؤكدة أنها فرصة متميزة للاحتفال بالشراكة مع إمارة الشارقة في العديد من البرامج الأكاديمية، وآخرها توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الذيد لتقديم برنامج البكالوريوس في علوم الجيولوجيا.

شراكة

وكشفت روبرتس أن الشراكة لن تقف، بل ستمتد خلال الأيام المقبلة مع عدة جامعات في إمارة الشارقة، مستذكرة استقبال عدد من طلبة العلوم البحرية في جامعة خورفكان بجامعة إكستر البريطانية، مشيرة إلى أن الفضل يعود إلى دعم وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أسهم في وجودهم واكتسابهم للعلوم المختلفة.

وتحدثت رئيسة جامعة إكستر في ختام كلمتها عن الأثر الذي تركه سموه على الجامعة بعد زيارته الأخيرة ونيله وسام الرئيس الفخري لجامعة إكستر، الذي تقدمه الجامعة لأول مرة في تاريخها، معربة عن سعادتها وفخرها بالوجود في إمارة الشارقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في نهاية حفل رابطة الخريجين بتسلم هدية تذكارية من الدكتورة ليزا روبرتس، رئيسة جامعة إكستر تقديراً وعرفاناً لاستضافة سموه هذا الحفل.