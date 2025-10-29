120.2 ألف طالب يستفيدون من برامج «مسار» الصحية

حقق برنامج «مسار» الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجازات نوعية منذ انطلاقته في عام 2022، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة تضم 11,699 طالباً في العام الأول، إلى 90 مدرسة بمشاركة 120,222 طالباً في 2024.

بالإضافة إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل مدارس في مختلف إمارات الدولة. وأظهرت مؤشرات الرصد وتحليل النتائج ارتفاع عدد الطلاب الذين يمارسون النشاط البدني بمقدار 15.2% بالمقارنة بالمرحلة الأولى.

وارتفاع عدد الطلبة الذين قللوا تناول الأطعمة الغنية بالسكر بمقدار 12.8 %، والوجبات السريعة بمقدار 28.9 %. كما ارتفعت نسبة الطلبة الذين يتناولون الخضراوات %8.2 ما يعكس تحولاً سلوكياً مستداماً واسع الأثر في البيئة المدرسية.

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن برنامج «مسار» يجسد التزام الوزارة ببناء بيئات مدرسية داعمة لخيارات الحياة الصحية، من خلال شراكات وثيقة مع الجهات التعليمية وتطبيق ممارسات عالمية تراعي معايير منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن البرنامج يرسخ نهج الوقاية، ويعزز قدرة الطلبة على اكتساب عادات مستدامة.

وقالت نوف خميس العلي، مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، إن النتائج التي تحققت في المرحلة الثالثة من البرنامج، تؤكد تكامل الجهود الصحية والتعليمية والمجتمعية.

وكرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المدارس المتميزة والمشارِكة في المرحلة الثالثة من مشروع حياة صحية ونشطة لطلاب المدارس «برنامج مسار» تقديراً لالتزامهم بمعايير البرنامج وتفعيلهم أنشطة توعوية مبتكرة تركز على الجوانب الصحية المختلفة التي تعنى بصحة الطلاب.