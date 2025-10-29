حميد النعيمي: الإمارات ماضية في بناء منظومة إعلامية متطورة

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بالديوان الأميري، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.

ورحب سموه بمعالي عبدالله آل حامد، مشيداً بجهود المكتب الوطني للإعلام في تطوير المشهد الإعلامي بالدولة وتعزيز حضوره محلياً ودولياً، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي الإعلام دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في بناء منظومة إعلامية متطورة ومؤثرة تقوم على المعرفة والابتكار، وتعكس القيم الإنسانية التي تميز نهجها التنموي.

وشهد اللقاء استعراض أبرز المبادرات الهادفة إلى تمكين صناعة الإعلام في الدولة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب بناء نموذج إعلامي مستقبلي يرتكز على التميز والإبداع.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، إن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل جسر يربط القلوب والعقول والشعوب، مؤكداً سموه حرص إمارة عجمان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة إعلامية تواكب متطلبات المرحلة وتعزز الوعي المجتمعي.

وأضاف سموه: «نؤمن بأهمية الإعلام كشريك في التنمية، ونسعى إلى تهيئة بيئة محفزة تمكّنه من الإبداع والابتكار، ليواصل أداء رسالته في إبراز منجزات الوطن وصون مكتسباته».

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الإعلام المسؤول ركن رئيس في نهضة المجتمعات وترسيخ ركائز استقرارها ومقومات ازدهارها، داعياً سموه إلى التركيز على إعداد جيل إماراتي واعد يتسلح بالمهارة والرؤية وقادر على ابتكار نموذج إعلامي منافس يعكس ريادة الإمارات ومكانتها التنموية عالمياً. من جانبه، أعرب معالي عبدالله آل حامد عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على دعمه المتواصل لقطاع الإعلام.