حمد الشرقي يؤكد أهمية التعدين في تطوير مصادر التنمية الاقتصادية

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية التعدين في تطوير مصادر التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

مشدداً على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مسيرة التحول نحو اقتصاد متين ومستدام، لافتاً بالوقت نفسه إلى أن إمارة الفجيرة تلعب دوراً محورياً في قطاع التعدين والمحاجر بحكم موقعها الجغرافي الغني والمتنوع والذي يعزز جاذبيتها للاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

والوفود المشاركة في فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين، والتي تستضيفها الإمارة بتنظيم من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ورحب سموه بضيوف المؤتمر الذي يضم نخبة من الوزراء والخبراء وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى دورهم المهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لدعم تطوير قطاع التعدين واستدامته.

منوهاً أن المؤتمر يشكل منصة حيوية لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع التعدين والمعادن، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في هذا القطاع.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والمهندس محمد الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم، مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.