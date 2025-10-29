محمد الشرقي: الفجيرة تعزز مكانتها الدولية التنافسية في قطاع التعدين

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية قطاع التعدين في دعم النمو المستدام والاقتصاد المحلي في الإمارة، وتعزيز مكانتها الدولية التنافسية والرائدة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، انطلاق أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين، الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتنظّمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.

والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. حضر المؤتمر الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع التعدين في الإمارة وإدارة الموارد عبر تطبيق معايير الاستدامة والابتكار في الصناعات التعدينية، ودعم رؤية الدولة واستراتيجيتها في النمو الاقتصادي المستدام.

وكرّم سموه، الفائزين في الفئات الستّ لجائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، وذلك تقديراً للمشاريع والمبادرات المتميزة التي أسهمت في تطوير القطاع ودعم جهود الاستدامة والابتكار في مجال التعدين.

محطة مفصلية

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الدورة العاشرة تمثّل محطة مفصلية في مسيرة المؤتمر، الذي تحوّل خلال عقدٍ من الزمن إلى منصةٍ عالميةٍ للحوار وتبادل المعرفة وصياغة مستقبل التعدين المستدام.

وقال: يجسد هذا الحدث الدولي الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في جعل الإمارة مركزاً مؤثراً في صناعة التعدين العربية والعالمية.

ومن خلال التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء الإقليميين، نعمل على تعزيز منظومة السياسات الداعمة للاستثمار في الموارد الطبيعية، ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 واستراتيجية الدولة في الاقتصاد المستدام.

من جانبه، أشار المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إلى أهمية المؤتمر الذي يعكس أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن قطاع التعدين يشكل أحد المحركات الرئيسة لبناء اقتصاداتٍ مرنةٍ ومستدامة، وأن مثل هذه المنصات الدولية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في تطوير الموارد الطبيعية.