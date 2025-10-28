سلطان القاسمي يشهد حفل «المعطف الأبيض»ويفتتح مختبرات الطب البيطري بجامعة الذيد

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، صباح أمس، حفل «المعطف الأبيض» لطلبة كلية الطب البيطري، كما افتتح سموه مختبرات الطب البيطري، وتفقّد سموه سُكنى الطلاب والطالبات في جامعة الذيد.

وكان الحفل الذي أقيم على مسرح جامعة الذيد، قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ألقت بعده الطالبة غلا إبراهيم الحوسني كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها في كلية الطب البيطري، عبّرت فيها عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو رئيس جامعة الذيد، على دعمه ورعايته الدائمة.

واختتم حفل المعطف الأبيض، بالتقاط صاحب السمو رئيس جامعة الذيد، صورة جماعية مع الطلاب والطالبات في كلية الطب البيطري.

بعدها تفضل صاحب السمو رئيس جامعة الذيد، بقص شريط افتتاح مختبرات كلية الطب البيطري، مطّلعاً سموه على ما تحويه المختبرات من تجهيزات علمية متقدمة، وأجهزة تدريب حديثة، تشمل مختبرات التشريح والمحاكاة وعلم الأحياء الدقيقة والتشخيص البيطري.

واستمع سموه إلى شرح عن مختبر المحاكاة والتشخيص وآلية عمله، من حيث طرق التعامل مع الحيوانات وعلاجها، والإنعاش القلبي الرئوي، وتركيب أنبوبة القصبة الهوائية، مشاهداً سموه الأدوات الجراحية، وربط العُقد المستخدمة في جراحات الحيوانات، والوضعيات الصحيحة للأشعة السينية، وجرعات الأدوية وطرق الحقن.

كما تعرف صاحب السمو حاكم الشارقة في مختبر التشريح، إلى التجهيزات الحديثة والأدوات التعليمية المتطورة، التي تتيح للطلبة دراسة البنية التشريحية لجسم الإنسان بدقة عالية، بما يسهم في تعزيز الجانب العملي لمعارفهم النظرية، مطلعاً سموه على آلية استخدام تقنيات العرض الرقمية، والمجسمات ثلاثية الأبعاد، التي تمكّن الطلبة من التفاعل المباشر مع المادة العلمية.

واطلع سموه على عرض من أعضاء هيئة التدريس حول البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها الكلية، وآليات تدريب الطلبة عملياً على مهارات الفحص والتشخيص والرعاية الصحية للحيوانات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للتعليم البيطري.

وتفقّد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد، سُكنى طلاب وطالبات جامعة الذيد، مطلعاً سموه على مختلف أقسام السكن، مستمعاً إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب المقيمين.

من جهة أخرى، وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، صباح أمس، في مقر الجامعة، اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الذيد وجامعة إكستر البريطانية، والتي مثلتها الدكتورة ليزا روبرتس رئيسة جامعة إكستر.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق شهادة مزدوجة لبكالوريوس علوم الجيولوجيا في جامعة الذيد، بشراكة أكاديمية مع جامعة إكستر، إحدى أعرق الجامعات البريطانية المتخصصة في مجالات علوم الأرض والبيئة والطاقة. وترأّس سموه صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد.

وذلك في مقر الجامعة. وأعرب صاحب السمو رئيس جامعة الذيد، عن سعادته البالغة، بما وصلت إليه الجامعة خلال الفترة الحالية، ورؤية طلبتها ينهلون من العلم الذي توفره الجامعة، سواء في البرامج البيطرية أو الزراعية، أو غيرها من البرامج التخصصية، التي تعود بالنفع على المجتمع، متمنياً سموه رؤية الطلبة يتخرجون ويفيدون العالم والمنطقة.

وأوضح سموه أن منطقة الخليج في السابق كان لديها شح في تخصص تربية الحيوانات وعلاجها، مشيراً سموه إلى أن الأغلب كان يترك الحيوانات بدون عناية كاملة، وبعد ازدياد عددها من أبقار وماشية ودواجن وغيرها، أصبح من الضروري التركيز والاهتمام بها أكبر، مؤكداً سموه دعم الطلبة حتى التخرج، ليستفيد الناس من جهودهم وعلمهم.