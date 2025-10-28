مجلس محمد الشرقي يعرف الناشئة بالسنع الإماراتي

نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي، أمس، جلسة بعنوان «مجلسنا الصغير» ضمن فعاليات معرض الفجيرة لكتاب الطفل في مركز دبا للمعارض، بحضور مجموعة من الأطفال والناشئة.

وجاءت الجلسة بهدف تعريف الأطفال بالسنع الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة في دولة الإمارات، حيث قدمها الباحث في التراث الإماراتي، خالد سليمان جميع الهنداسي، عرّف من خلالها الأطفال إلى القيم الإماراتية الأصيلة، وعادات وتقاليد المجتمع التي تُغرس في حياتهم اليومية.

وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن المجلس يحرص على تنظيم مبادرات تثقيفية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإماراتية الأصيلة في الأجيال الناشئة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الداعمة للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته وثقافته.