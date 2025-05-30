استعراض مستقبل الزراعة المستدامة في الإمارات

والذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، في الفترة من 28 حتى 31 مايو الجاري، بمركز أدنيك العين، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم المزارعين المواطنين وقطاع الزراعة المحلي وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام. واستعرضت فعاليات اليوم الثاني للحدث الرؤى والأفكارر المستقبلية للزراعة المستدامة في الإمارات.
وشارك فيها الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد.
استدامة وشراكات
ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز الشراكات الوطنية بين الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة، ودعم جهود الأبحاث والدراسات المتخصصة في القطاع وجمع البيانات، واستثمار التكنولوجيا المبتكرة.
وإنشاء نظام دعم متكامل يضمن حصول المبتكرين على التمويل والإرشاد والموارد التقنية، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمنصة الابتكار الغذائي في الإمارات (FIH UAE).
من جهة أخرى، أعلن محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، عن بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، بهدف ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم دعم ملموس للمزارعين المواطنين وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز جودته وزيادة تنافسيته في كل أسواق الدولة.جاء ذلك في مستهل اليوم الثاني من فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.
وأوضح النعيمي أن المركز الزراعي الوطني، وهو إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، يهدف إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30%، بالإضافة إلى تقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.