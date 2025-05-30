استعراض مستقبل الزراعة المستدامة في الإمارات

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، تحت شعار «المراكز البحثية والجامعات»، وسط إقبال واسع من قبل أفراد المجتمع وطلبة المدارس والجامعات والأكاديميين.

والذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، في الفترة من 28 حتى 31 مايو الجاري، بمركز أدنيك العين، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم المزارعين المواطنين وقطاع الزراعة المحلي وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام. واستعرضت فعاليات اليوم الثاني للحدث الرؤى والأفكارر المستقبلية للزراعة المستدامة في الإمارات.

وتم عقد جلسة نقاشية حول «تمكين الابتكار والبحث العلمي لحلول أكثر استدامة»، التي أدارتها المهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة، دور الابتكار والبحث العلمي في تقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وشارك فيها الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد.

استدامة وشراكات

إلى ذلك، وبحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، شهد اليومان الأول والثاني من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، توقيع سبع مذكرات تفاهم استراتيجية بهدف تعزيز الأمن الغذائي المستدام.

ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز الشراكات الوطنية بين الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة، ودعم جهود الأبحاث والدراسات المتخصصة في القطاع وجمع البيانات، واستثمار التكنولوجيا المبتكرة.

وشهد اليوم الأول من الحدث توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، حيث وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتنسيق الجهود لإنشاء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، بما يسهم في تحسين الصحة المجتمعية والبيئية.

أما في اليوم الثاني من الحدث فتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بشأن برنامج Access Program التابع لمركز الابتكار الزراعي، بهدف تمكين المبتكرين في مجالي الغذاء والزراعة من خلال تزويدهم بالموارد الضرورية والعلاقات التي تُمكّنهم من النمو والنجاح.

وإنشاء نظام دعم متكامل يضمن حصول المبتكرين على التمويل والإرشاد والموارد التقنية، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمنصة الابتكار الغذائي في الإمارات (FIH UAE).

من جهة أخرى، أعلن محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، عن بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، بهدف ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم دعم ملموس للمزارعين المواطنين وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز جودته وزيادة تنافسيته في كل أسواق الدولة.جاء ذلك في مستهل اليوم الثاني من فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.

وأوضح النعيمي أن المركز الزراعي الوطني، وهو إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، يهدف إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30%، بالإضافة إلى تقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.