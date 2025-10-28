«دبي الرقمية» تستعرض توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وبناء المجتمعات

تشارك دبي الرقمية في فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مسلّطة الضوء على تجربتها الريادية في قيادة التحول الرقمي وتعزيز مفهوم «المدينة كخدمة»، واضعة الإنسان في صميم أولوياتها لترسيخ مكانة دبي كمدينة المستقبل التي توظّف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «نعمل في دبي الرقمية وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة على الانتقال من رقمنة الحكومة إلى رقمنة الحياة نفسها، وفي هذا السياق تأتي جهودنا لتحويل فكرة «المدينة كخدمة» إلى واقع ملموس.

حيث تتكامل الجهات الحكومية والخاصة لتقديم تجارب استباقية وسلسة تجعل حياة الناس أسهل وأسعد. لقد اخترنا أن يكون الذكاء الاصطناعي شريكاً في التنمية لا مجرد تقنية، وأن تكون البيانات لغة المدينة التي تنبض بالحياة».

وأشار إلى البعد الإنساني في تجربة دبي قائلاً: «رؤيتنا تتجاوز بناء بيئة رقمية متقدمة إلى بناء منظومة ثقة تعزز العلاقات الإنسانية وترفع جودة حياة الناس، لأن التكنولوجيا مهما بلغت من تطور تبقى قيمتها في قدرتها على تحسين حياة الإنسان وإسعاد المجتمع.

دبي اليوم تؤكد مجدداً أنها مدينة المستقبل، مدينة تجمع بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي، وتستثمر في الاثنين معاً لتكتب فصلاً جديداً من الريادة والتميز الحضاري».

وتتضمن مشاركة دبي الرقمية في القمة سلسلة من الفعاليات والجلسات الرئيسية التي تبرز دورها كمحفّز للابتكار الرقمي، حيث تشارك في جلسة «الحوكمة قيد التنفيذ:

قصة نجاح دبي» التي تسلط الضوء على نموذج دبي كمدينة المستقبل إلى جانب «منتدى رؤساء البلديات» الذي يوفر منصة للتبادل المعرفي بين القادة حول أحدث التوجهات في إدارة المدن.

كما تقدم دبي الرقمية دراسة حالة شاملة حول التحول الرقمي ومستقبل المدن، خلال منتدى «قادة المدن»، الذي يتناول قيادة المدن والتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي بالإضافة إلى الحلول البيئية.

فضلاً عن مشاركتها في جلسة «ما بعد الفعاليات الكبرى» التي تتناول كيف تحقق المدن إرث طويل الأمد من الفعاليات الكبرى وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وفي جلسة «من وفرة البيانات إلى الذكاء في استخدامها»، تستعرض دبي الرقمية آفاق الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المدينة وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب مشاركتها في جلسة «وكلاء المستقبل، إعادة تصور خدمات المدينة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وكذلك جلسة «البيانات كرأس مال: بناء اقتصاد بيانات مستدام»، التي تركز على تعزيز القيمة والابتكار من خلال البيانات.

رؤيتنا تتجاوز بناء بيئة رقمية إلى منظومة تعزز العلاقات الإنسانية وجودة الحياة