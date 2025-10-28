«الجناح الحكومي» يقدم صورة بانورامية عن ريادة دبي عالمياً

ماذا لو استطاع زوار، أتوا إلى دبي من جهات العالم الأربع للمشاركة في فعالية عالمية تستضيفها المدينة، أن يتعرفوا في مكان واحد إلى أبرز ملامح ماضي وحاضر ومستقبل دبي؟ ماذا لو شكّل ذلك المكان نافذة مفتوحة يطلّون منها على المكان والزمان ليروا دبي كما كانت وكما هي وكما ستكون؟

هذا التفكير التصميمي الشمولي الغامر هو ما ميّز الرؤية التصميمية لجناح حكومة دبي في «قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025».

تشارك حكومة دبي في القمة، ولأول مرة، من خلال جناح بتصميم تفاعلي مستوحى بفكرته الرئيسية وفلسفته الفنية من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكلمات سموه التي قال فيها «حاولتُ رسم لوحة واقعية واحدة اسمها دبي».

لذلك يرسم جناح حكومة دبي لزوار قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ورؤساء البلديات 2025 القادمين من مختلف أنحاء العالم لوحة بانورامية شاملة عن واقع دبي ومستقبلها، تتوسطها خريطة تفاعلية مضيئة ثلاثية الأبعاد، وتقدم للوفود الدولية نظرة معمقة على أبرز المقومات المتكاملة التي تجعل دبي المدينة الأفضل والأجمل في العالم، والمقصد المفضل للعيش والعمل.

وبالانطلاق من المنظور الشامل الذي يوظفه تصميم الجناح، فإنه يقدم أمام الزوار صوراً مستقبلية تعكس ما تحققه وستحققه «خطة دبي 2033» بأجنداتها المتكاملة فيما بينها، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040.

كما يتعرف وفود المدن المشاركة وقادة المدن إلى نهج دبي في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة التي يشارك فيها الجميع من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والجهات الحكومية لما فيه رفاه واستقرار وازدهار الإنسان أولاً.

ويعرض الجناح قصة دبي، من البدايات في الماضي القريب ومشاريع تطوير خور دبي، ومطار دبي، وميناء راشد، وميناء جبل علي، ومركز دبي التجاري العالمي، وانتقالاً إلى الحاضر الحافل بالأرقام القياسية.

حيث سجل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، ويسجل مترو دبي 2.18 مليون رحلة يومياً، وتصل نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 99.5%، ثم وصولاً إلى المستقبل وخطة دبي 2033 ومستهدفاتها الطموحة لمضاعفة ناتجها الإجمالي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية، وضمن أفضل 3 مدن عالمية في مستوى المعيشة، وإحدى أفضل 10 مراكز تعليمية في العالم.

كما تعرض الخريطة التفاعلية مجسمات ثلاثية الأبعاد لبعض أبرز معالم دبي التي أصبحت أيقونات عالمية وعلامات فارقة تميّز أفقها العمراني ومشهدها الحضري الملهم، مثل برج خليفة، وبرج العرب، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومطارات دبي.